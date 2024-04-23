Благодаря этим советам вы сможете получить чистый и блестящий автомобиль без необходимости профессиональной мойки.

Чтобы поддерживать машину в чистоте и блеске, не всегда требуется поездка на автомойку. Да, автомобилисты со стажем назвали несколько советов по мойке авто, чтобы на капоте и окнах не было разводов.

Прежде чем начать, соберите все необходимые материалы. Сюда входят водяной шланг, губка, два ведра, жесткая щетка, автомобильный шампунь (или его альтернативы, такие как мыло для мытья посуды или мыло для рук), средство для мытья стекол (или белый уксус и газета), полотенца из микрофибры и автомобильный воск для полировки кузова.

Припаркуйте машину вдали от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить преждевременное высыхание. Закройте окна, уберите антенну и опустите дворники.

Используйте шланг, чтобы полить машину сверху вниз, разрыхляя грязь. Направьте поток воды вниз, чтобы предотвратить ее просачивание через резиновые уплотнители окон. Избегайте использования сильной струи воды, чтобы не размазать засохшую грязь.

Начните с мытья колес, поскольку они обычно самые грязные. Смойте из шланга грязь, затем с помощью жесткой щетки очистите колеса и диски. Промывайте до тех пор, пока вода не станет прозрачной из-под шин.

Затем окуните губку в мыльную воду и вымойте кузов автомобиля сверху вниз. Не чистите стойкие пятна щеткой, чтобы не поцарапать покрытие. Поменяйте воду, если машина очень грязная.

Тщательно промойте каждую мыльную часть, прежде чем переходить к следующей области, чтобы предотвратить появление засохших мыльных пятен.

Обязательно используйте чистые сухие полотенца из микрофибры (или хлопчатобумажные полотенца), чтобы высушить авто сверху вниз, следя за тем, чтобы на нем не оставалось следов.

Еще нанесите полировальный воск на чистый и сухой корпус, следуя инструкциям на упаковке продукта. Воск защищает лакокрасочное покрытие, усиливает блеск и продлевает чистоту.

Кроме этого, используйте средство для мытья стекол или уксус и газету, чтобы очистить окна. Обратите внимание, что тонированные требуют более мягкого чистящего средства, чтобы не повредить тонировку.

Снимите коврики, стряхните грязь и промойте их водой с мылом. Пропылесосьте сиденья, пол, педали и боковые дверные панели. Протрите поверхности салфетками из микрофибры или чистящими салфетками.

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