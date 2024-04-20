Регулярная замена воздушного и салонного фильтров необходима для поддержания оптимальной производительности двигателя, топливной экономичности и комфорта пассажиров.

Владельцам автомобилей, особенно начинающим, крайне важно понимать важность регулярной замены воздушных и салонных фильтров в своих машинах.

Пренебрежение этими основными задачами по техническому обслуживанию может привести к различным проблемам и потенциально нанести вред авто в долгосрочной перспективе.

Специалисты рекомендуют менять воздушный фильтр чаще, чем каждые 10-15 тысяч километров, особенно если используется бюджетный. Причина в том, что езда по грязным дорогам и в районах с плохим качеством воздуха может быстро засорить фильтр.

Загрязнения от выхлопных газов и дорожного мусора скапливаются на фильтре, уменьшая приток воздуха в двигатель. Это приводит к увеличению расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Если воздушный фильтр не заменить вовремя, он может сильно засориться, что может привести к его разрыву. Это может привести к попаданию пыли и других частиц в цилиндры двигателя, что приведет к увеличению трения, повреждению стенок цилиндров и со временем изнашиванию.

Салонный фильтр:

Он предотвращает попадание грязного воздуха в салон, обеспечивая чистый воздух для пассажиров.

Со временем салонный фильтр может засориться листьями, грязью и пылью, что снижает эффективность вентиляции. Это может привести к увеличению конденсата на окнах и уменьшению потока воздуха в салон.

В результате водителям может потребоваться использовать обогреватель салона или кондиционер на более высоких скоростях для поддержания комфорта, что создает дополнительную нагрузку на систему и потенциально сокращает ее срок службы.

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