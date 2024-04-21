Всем владельцам автомобилей важно помнить о том, что они оставляют в салоне в жаркую погоду. В сети назвали список вещей, которые нельзя хранить в машине в под солнцем.
Внутренние компоненты телефонов, планшетов и ноутбуков могут быть повреждены из-за высоких температур.
Зажигалки, газовые баллоны и легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить вдали от источников тепла, чтобы предотвратить их возгорание.
Аэрозольные баллончики не предназначены для хранения при высоких температурах и могут быть опасны при воздействии тепла.
Также многие лекарства чувствительны к изменениям температуры и могут потерять свою эффективность при воздействии чрезмерного тепла. Крайне важно никогда не оставлять их в машине.
Высокие температуры могут привести к быстрой порче еды и напитков, делая их непригодными для употребления и потенциально вызывая пищевое отравление. Молочные продукты, мясо, рыба и яйца особенно подвержены порче в жарких условиях.
Чтобы защитить вещи от перегрева, используйте сумки-холодильники, теплоизоляционные чехлы или по возможности паркуйте машину в тени.
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