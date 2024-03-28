Все, что вам нужно знать о посеве и уходе перца, можно найти здесь.

Перец легко вырастить самостоятельно, однако чаще всего это требует неких усилий.

Как вырастить перец?

Выращивайте перец во влажной, но хорошо дренированной почве, в теплом солнечном месте, в идеале под навесом, например, в теплице.

Перцу нужен длительный период для роста, поэтому лучше сеять семена уже в январе во влажный, не содержащий торфа универсальный компост и хранить в обогреваемом пропагаторе под растущим светом, чтобы рассада не стала длинноногой (сеять семена в марте).

Рассаживают в отдельные горшочки, когда появятся первые настоящие листья.

Продолжайте посадку растений в горшки или высаживайте в теплицу, когда ночная температура превышает 10°C – убедитесь, что почва или компост хорошо дренируются.

Однако, готовую рассаду можно купить магазине, что еще больше упростит процесс выращивания перца самостоятельно в домашних условиях.

Подкармливайте перец еженедельно удобрениями с высоким содержанием калийных удобрений.

В конце концов высадите перец в землю или по отдельности в 30-сантиметровые горшки с универсальным компостом, не содержащим торфа.

Если вы выращиваете перец на открытом воздухе, подождите, пока не исчезнет риск заморозков, прежде чем перемещать его в окончательное место для выращивания.

Как ухаживать за перцем?

После посадки перец не требует особого внимания. Когда растение достигнет высоты около 20 см, прищипните кончики роста, чтобы стимулировать густой рост. Высокие сорта могут нуждаться в подпорке.

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