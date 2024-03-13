Вытягивание рассады – это одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются огородники весной, но такую ситуацию можно исправить.

Опытные огородники выделяют несколько причин, которые могут приводить к вытягиванию рассады, и во избежание этой проблемы нужно обратить внимание на определенные нюансы.

Часто причиной вытягивания рассады является слишком густой посев, он же провоцирует и заболевание черной ножкой. Поэтому следует придерживаться оптимального расстояния при посеве семян, например, для томатов – примерно 3 см, для перца – 4-5 см.

Слишком высокая температура воздуха также может стать причиной вытягивания рассады. Если ваши сеянцы вытягиваются, следует снизить температуру на несколько градусов.

Для большинства культур идеальная температура в процессе проростания семян составляет +22+24 градуса. После появления всходов примерно на две недели рассаду нужно поместить в более холодное помещение (от +12+16 днем ​​и +6+8 ночью).

Чрезмерное увлажнение почвы также может привести к вытягиванию рассады и ее заболеваниям, особенно если посев густой. Рекомендуется поливать растения, когда почва уже подсохла. Особенно советуют производить полив через поддон или с помощью пульверизатора.

Еще одной причиной вытягивания рассады может быть недостаточное освещение. Для нормального роста и развития растения потребуют 12-13 часов света в сутки, поэтому нужно их досвечивать с помощью ламп. Важно, чтобы свет падал на рассаду сверху вниз, а не сбоку.

Также к проблемам может привести непроведённое вовремя пикирование. Когда рассада перерастет, ее будет довольно сложно пикировать, ведь обычно такие растения имеют переплетенные корни.

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