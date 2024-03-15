Комнатные цветы не только очищают воздух в помещении, но и обладают собственной положительной энергетикой, которая способна оказывать действие на человека. Таким образом, можно привлечь в дом удачу, счастье, благополучие.

Комнатные растения всегда привносят нотки свежести и уюта в интерьер каждого помещения. И правда, комната с ними всегда смотрится "живее" и чище. Однако, роль растений в доме не ограничивается только эстетикой, ведь "правильные" комнатные растения способны даже защитить дом от зла и бед.

И правда, каждая хозяйка на своем подоконнике должна иметь хоть одно растение, которое способно поднимать настроение и помогает избавиться от тревожных состояний. А еще, согласно народным приметам, принесет хозяйке дома счастье в личной жизни.

Спатифиллум или "женское счастье". Флористы рекомендуют это комнатное растение всем, кто хочет иметь дома спокойную и положительную энергетику. Более того, по поверьям, этот чувствительное растение цветёт только в счастливых домах. При этом чем чаще и обильнее цветение, тем счастливее жизнь в семье.

А еще по народным приметам спатифиллум помогает незамужним девушкам обрести настоящую любовь. Замужним женщинам цветок помогает сохранить семейное счастье и уют. А тем, кто хочет иметь детей, «женское счастье» поможет осуществить свою мечту.

Сансевьерия. Это растение еще называют "тещин язык". Она прекрасно очищает воздух в помещении и производит много кислорода. Поэтому этот домашний цветок помогает жильцам дома легко дышать и крепко спать. А качественный сон, как известно, улучшает всеобщее самочувствие и повышает настроение.

Алое. Это еще одно из самых полезных растений для здоровья человека. Его используют как в терапевтических целях, так и для косметологических процедур. А еще алое обладает расслабляющими и снотворными свойствами, поэтому способствует глубокому и крепкому сну, снижая уровень стресса и тревожных состояний.

Пеларгония или герань – это комнатные растения для семейного благополучия, достатка и стабильности в делах. Энергетика растения дарит уверенность в делах и собственных силах, это цветок счастья, особенно сорта с красными бутонами. Кроме этого герань хорошо очищает воздух в помещении, и, поставив несколько горшков с растением в спальне, каждая женщина обеспечит себе и близким крепкий сон, сможет укрепить нервную систему.



Миртовое дерево также относят в категорию комнатные цветы для счастья в доме. Кроме того растение является символом мира и взаимопонимания. Растение отлично очищает воздух от углекислого газа и токсинов, наполняет воздух приятным ароматом. Выполняя обрезку, деревце выглядит очень красиво, станет достойным украшением каждой комнаты.

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