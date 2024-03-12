Если хотите получить хороший урожай крупных и вкусных тыкв, нужно разобраться со сроками и условиями посадки растений и несколькими правилами ухода.

Тыква, как и другие бахчевые культуры, требует большого количества тепла и солнечного света.

Высаживать тыквы в открытую почву следует тогда, когда стабилизируется теплая погода – обычно в мае. Оптимальной температурой для выращивания крупных и вкусных тыкв считается примерно +25 градусов. Если температура воздуха составляет менее +14 градусов, растения останавливаются в росте.

Для выращивания тыквы идеально подойдет незатененный южный участок огорода. Лучше всего тыквы растут там, где в прошлом году выращивали капусту, лук, свеклу, морковь, бобы, фасоль, горох или сою.

После посадки сеянцы тыквы рекомендуют поливать каждый день. Когда сеянцы приживутся, полив нужно сократить и только при необходимости увлажнять почву до того момента, пока завязи не достигнут размеров кулака. Если лето дождливое, то на этом этапе полив вообще не нужен.

В период активного набора массы плодов норма полива составляет до 10 л воды на каждый куст каждый день. За месяц до сбора урожая полив полностью прекращаем.

Важно также проредить сеянцы тыквы, если вы сеяли семена непосредственно в почву. Это делают, когда у всходов сформируются два первых настоящих листа.

В случае крупноплодных сортов во время первого прореживания оставляем по одному побегу на ямку, а мускатных или твердокожих – по два. Когда у сеянцев тыквы будет уже 3-4 настоящих листа, следует провести прореживание второй раз.

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