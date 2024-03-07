Вы когда-нибудь говорили о продукте или теме по телефону, а вскоре после этого начать видеть на своем смартфоне рекламу того же самого товара или темы?

В этой статье мы ответим на вопрос, прослушивает ли меня мой телефон.

Ваш телефон вас слушает?

Короткий ответ: Да, ваш телефон вас слышит. Но это не так страшно, как кажется.

Мобильные телефоны не записывают и не сохраняют где-то ваши разговоры, чтобы операторы связи могли совать нос в вашу личную жизнь.

Большая часть прослушивания телефона осуществляется через приложения голосового помощника. Для Apple iPhone это Siri , а Google Assistant обслуживает пользователей телефонов Android.

Всякий раз, когда вы даете голосовую команду Siri или Google, вы просите приложение сделать что-то для вас, например позвонить кому-нибудь или ответить на вопрос.

Чтобы ответить на вашу команду, ваш телефон должен активно слушать так называемые слова «пробуждения» — ваши фразы «Привет, Siri» или «ОК, Google», которые активируют голосовую службу.

Как узнать, слушает ли вас ваш телефон или телефонные приложения

Как уже упоминалось, ваш телефон всегда активно прослушивает голосовых помощников, ожидая слова пробуждения. Однако вам придется проверить настройки разрешений на вашем устройстве Apple или Android для других приложений.

Любому приложению, имеющему доступ к вашему микрофону, в какой-то момент было предоставлено разрешение на прослушивание в целях рекламы или анализа данных.

Как отключить функции прослушивания телефона iPhone

Выключение iPhone Siri

Перейдите в настройки"

Выберите настройки «Siri и поиск».

В разделе «Спросить Siri» отключите все параметры: «Слушать команду «Привет, Siri», «Нажмите боковую кнопку для вызова Siri», «Разрешить Siri, когда она заблокирована».

Когда вы увидите всплывающее окно, выберите «Выключить Siri».

Отключение микрофона приложения iPhone с помощью приложения

Перейдите в настройки"

Прокрутите вниз и выберите приложение, которое хотите отключить (Примечание: не в каждом приложении есть опция настройки «Микрофон»).

Нажмите зеленую полосу рядом с надписью «Микрофон», чтобы отключить

Как отключить функции прослушивания телефона Android

Перейдите в настройки"

Попросите Google Ассистента, сказав: «Эй, Google, открой настройки Ассистента».

В настройках выберите «Общие»

Нажмите синюю полосу рядом с «Google Assistant», чтобы отключить.

Последние новости Украины:

"Платить не нужно": Киевстар сделал важное объявление для абонентов.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне: простые хитрости.

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone.