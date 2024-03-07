Если фильтр вытяжки не работает должным образом, вы можете вдыхать загрязняющие вещества каждый раз, когда готовите.
Несколько простых советов о том, как очистить фильтр вытяжки.
Для начала снимите фильтр с вытяжки.
Прежде чем начать чистку фильтра вытяжки, убедитесь, что она выключена. Фильтр следует снимать, когда вытяжка остынет.
Поместите фильтр вытяжки в мыльную воду и оставьте на 20 минут.
Используйте мягкое моющее средство для чистки фильтра вытяжки без отбеливателя или кондиционера для белья.
Жидкость для мытья посуды подойдет, но если вы хотите приобрести что-то более специализированное, предназначенное специально для жироуловителей, в Интернете можно найти несколько продуктов.
Промойте фильтр для вытяжки чистой водой, чтобы удалить остатки мыла.
Далее обязательно промойте фильтр для вытяжки чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Используйте теплую воду и продолжайте полоскать до тех пор, пока вода не станет прозрачной и вы не перестанете чувствовать запах мыла, когда вдыхаете ее.
Дайте фильтру для вытяжки полностью высохнуть
После очистки фильтра вытяжки дайте ему полностью высохнуть. Это может занять от 24 часов до недели, в зависимости от материала, используемого в вашем фильтре.
Если вы спешите и не хотите ждать так долго, используйте фен на слабом огне (или в режиме прохладного воздуха) и подуйте на него, пока он полностью не высохнет — это займет всего около 20 минут!
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