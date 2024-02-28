Вытяжка может быть покрыта брызгами жира, присыпана пылью и микроскопической грязью.

Вытяжка - одна из самых трудолюбивых частей кухни, но ею часто пренебрегают и не чистят вовремя.

Но знание того, как чистить поверхности вытяжки, может существенно изменить эстетику вашей кухни.

Изучение того, как чистить детали вытяжки вытяжки, также улучшает общую гигиену, поскольку чистая вытяжка помогает избавиться от жира, грязи и даже бактерий.

Вот как можно почистить вытяжку.

Как почистить фильтр вытяжки

Фильтры являются главными «ловцами» кухонной грязи, супергероями вытяжки, если хотите, поэтому очень важно знать, как чистить фильтры вентилятора вытяжки.

Таким образом, вы сможете предотвратить накопление мусора, неприятных запахов и бактерий. Вот как можно почистить фильтр вытяжки:

Прежде всего вам понадобятся резиновые перчатки, белый уксус, бикарбонат соды, горячий мыльный раствор и мягкая щетка для чистки фильтров вытяжки.

Снимите фильтры с вытяжки.

Замочите в мыльной воде с чашкой белого уксуса, чтобы разрушить жир.

После хорошего замачивания возьмите щетку и аккуратно потрите.

Как почистить вытяжку если есть что-то стойкое - вы можете приготовить пасту из уксуса и бикарбоната соды, чтобы еще больше расщепить жир и получить чистый фильтр экстрактора. Примечание: всякий раз, когда вы пробуете новый чистящий раствор, всегда полезно сначала протестировать его на небольшом незаметном участке.

Тщательно промойте, высушите и оставьте сушиться на воздухе.

Затем просто прикрепите его снова, когда фильтр полностью высохнет.

Будет хорошей идеей включить эту часть в свой график домашней уборки еженедельно или раз в две недели, чтобы можно было легко избавиться от всей этой липкой грязи.

Источник: plenty.

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