Регулярная и эффективная очистка и уход за кухонной вытяжкой остается одним из основных средств защиты от пожара.

Кухонные вытяжки довольно быстро покрываются сажей, копотью, грязью и жиром.

Для чистки вытяжки не нужно ничего особенного. Горячая вода и обезжиривающее средство для мытья посуды хорошо удаляют жир.

Пищевая сода, приготовленная в виде пасты с водой, помогает удалить стойкие, липкие пятна. Вам также понадобится чистящая тряпка и щётка.

Как почистить вытяжку на кухне:

Очистите внешнюю часть вытяжки

Протрите внешнюю часть тряпкой и мыльной водой. При необходимости почистите щеткой. Если вам нужно удалить лишнее липкое пятно, смешайте немного пищевой соды с водой, пока не получите пасту консистенции арахисового масла. Нанесите его на липкое место и оставьте на пять минут. Затем потрите его щеткой. Протереть тряпкой. Повторите по мере необходимости.

Очистите внутреннюю часть вытяжки

Внутренняя часть , вероятно, будет еще более жирной и липкой, чем внешняя. Добраться внутрь труднее, и там могут быть острые края, на которые следует обратить внимание. Вы можете использовать тот же метод очистки, что и снаружи, но ожидайте, что это займет немного больше времени.

Как почистить вытяжку на кухне - не забудьте о фильтре

Чистый фильтр вытяжки важен, поскольку он собирает жир и загрязняющие вещества из воздуха. Когда он заполняется грязью и копотью, вытяжка не будет работать так эффективно .

Некоторые фильтры для вытяжек можно мыть в посудомоечной машине. Положить его в посудомоечную машину — это простой способ очистить его. Все, что вам нужно сделать, это снять фильтр с вытяжки и положить его в посудомоечную машину.

Он может пройти цикл вместе с остальной вашей грязной посудой. Вероятно, лучше всего он поместится на нижней полке, расположенной как обеденная тарелка.

Если фильтр вытяжки нельзя мыть в посудомоечной машине, его можно мыть вручную.

Наполните ванну горячей мыльной водой. Оставьте фильтр в воде на 15 минут. Используйте чистящую щетку, чтобы очистить фильтр от грязи и копоти. Промойте и разложите на полотенце для просушки. Когда он высохнет, вы сможете положить его обратно в вытяжку.

Источник: appliancesconnection.

Читайте также:

Как очистить пригоревшие кастрюли и сковородки: будут блестеть как новые.

Как вернуть белый цвет вещам: три действенных совета.

Чем стирать вещи, если нет порошка: несколько средств, точно есть у вас дома.