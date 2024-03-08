Вы получите более широкий выбор при покупке семян овощей, и это более рентабельно, чем покупка готовой рассады для пересадки.

Кроме того, вы получите удовольствие от наслаждения свежими овощами, которые вы вырастили сами из крошечных семян.

1. Для начала нужно узнать, когда их сажать.

Некоторые овощи растут лучше всего, когда семена посеяны прямо в саду на открытом воздухе, в то время как другие следует сажать в помещении при освещении и пересаживать на улицу весной. Стоит ли сеять семена на открытом воздухе или в помещении, зависит от вашего вегетационного периода и типов овощей, которые вы планируете выращивать.

2. Прочтите инструкцию на упаковках с семенами.

Выращивая овощи из семян нужно ознакомиться с пакетами, в которых они находятся.

В ни содержится ценная информация, такую ​​как дни до сбора урожая и рекомендуемое время посева, которая поможет вам определить, когда начинать сеять семена. На пакетах с семенами также указана другая информация, такая как глубина посадки и расстояние между растениями, которую следует соблюдать, чтобы семена прорастали и хорошо росли.

3. Простерилизуйте старые контейнеры, в которых будете выращивать овощи из семян в домашних условиях.

Семена овощей можно сеять в небольшие горшки, лотки для рассады семян или в переработанные предметы, например картонные коробки для яиц . Однако, поскольку выпревание и другие болезни растений иногда могут выжить в старых контейнерах для выращивания, стерилизуйте старые горшки и лотки перекисью водорода или 10% раствором отбеливателя, прежде чем использовать их повторно.

4. Используйте лампы для выращивания овощей из семян.

Многие начинающие садоводы пытаются посеять семена овощей на солнечном окне, но это не очень хорошая идея. Большинство овощей — светолюбивые растения, и для правильного роста рассаде требуется не менее 12 часов яркого света в день.

5. Защищайте семена от вредителей.

Вредители растений не представляют большой проблемы для семян, которые вы выращиваете в помещении, но если вы сеете семена непосредственно в своем саду, вам могут придется бороться с птицами, совками и другими вредителями, пожирающими семена.

6. Поливайте рассаду правильно.

Посейте семена в помещении в предварительно увлажненную стартовую смесь и часто поливайте их, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой. Семена на открытом воздухе можно поливать из лейки или садового шланга, а семена в помещении следует аккуратно опрыскивать садовым опрыскивателем или поливать нижним поливом , чтобы легкие семена не вымылись.

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