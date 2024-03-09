Обычно вы можете выключить телефон, одновременно нажав боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости.

Если вы не можете использовать кнопки телефона, вы можете использовать виртуального помощника Samsung Bixby или внутреннее меню.

Из этой статьи вы узнаете, как выключить популярные телефоны Samsung.

Итак, как выключить телефон Samsung: метод первый

Использование клавиш

1. Одновременно нажмите и удерживайте боковую клавишу и клавишу уменьшения громкости. Удерживание только боковой клавиши активирует Биксби, поэтому обязательно удерживайте обе клавиши одновременно.

Через несколько секунд должно появиться меню питания.

Если вы не удерживаете ее достаточно долго, вы можете вместо этого сделать снимок экрана телефона.

Второй метод, если вы хотите выключить телефон только с помощью боковой клавиши, вы можете изменить этот параметр. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и боковую клавишу. Нажмите «Настройки боковой клавиши» . В разделе «Нажмите и удерживайте» выберите меню «Выключить» . В следующий раз, когда вы нажмете и удержите кнопку питания, вместо Bixby вы увидите меню питания.

Если вы просто хотите перезагрузить, а не выключить телефон, одновременно нажмите клавиши уменьшения громкости и питания. Удерживайте около 15 секунд, пока не увидите логотип запуска.

Выключить телефон также можно используя панель быстрых настроек.

Проведите вниз двумя пальцами. Панель быстрых настроек откроется.

Если вы воспользуетесь одним пальцем, панель откроется только наполовину, и вам придется провести пальцем еще раз, чтобы полностью опустить панель вниз.

Значок питания находится в верхней правой части экрана телефона рядом со значком шестеренки.

Нажмите «Выключить» для подтверждения. После того, как вы подтвердите, что хотите выключить телефон Samsung, он выключится.

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