Опытная хозяйка показала эффективный способ для высева семян, в том числе редиса.

Редис – это один из самых ранних овощей на огороде, он быстро растет и дает организму немало полезных веществ и витаминов.

Среди них – аскорбиновая кислота, витамины группы B, P, PP, белковые вещества, аминокислоты, минералы. Первые семена редиса можно сеять под агроволокно, как только позволит земля. Как холодостойкая культура редис высевается и под зиму, тогда первый урожай можно получить уже в начале мая.

Если высевать семена редиса рядками, дистанция между ними – 8-10 см. Бороздки с семенами должны быть не очень глубокими – 1-2 см.

Как быстро посадить редис.

В противном случае корнеплоды могут не завязаться.

Можно сеять редис более густо с последующим прореживанием сеянцев.

Почва под редис должна быть рыхлой. Самая комфортная для прорастания будет температура 15-20 ºС.

Редис созревает в течение 18-20 дней после появления всходов, на прорастание которых уйдет от трех до 12 дней. Все зависит от погоды, ухода и сорта редиса.

Также редис можно сеять с помощью специального устройства.

Так, опытная хозяйка и автор канала «Родючі хутори» показала, что сеялка стала «спасением».

«Сеем редис. Бюджетный вариант, который хорошо и быстро сеет. После сеяния руками – эта сеялка просто спасение», - отметила женщина.

Как быстро посадить редис.

Такая ручная модульная сеялка подходит для высева мелкосеменных овощных культур. Например, моркови, редиски, петрушки, капусты, свеклы, гороха, салатов и других культур, близких к перечисленным по размерам семенам и нормам высева.

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