У посушливе літо редиска росте твердою і несмачною. Саме тому редис сіють провесною, поки грунт вологий після сходу снігу. Але це не гарантує щедрий урожай.

Усі українці з нетерпінням чекають, коли навесні на городі наллються соковиті, хрусткі, біло-червоні головки редиски . Ще б пак, яскравий овоч цінується за приємний смак і гостроту, яку йому надають ефірні олії. Але, трапляється, що врожаю не чекають - то редис у стрілку або бадилля йде, то дрібним виросте, то жилавим або червивим. Стало відомо, чому так і як цього уникнути.

Багато городників вважають, що редиска настільки невибаглива рослина, що дає врожай, навіть у тих, хто ніколи не вирощував овочі. І це помилка.

Так, багато городників часто стикаються з проблемою, коли редиска не утворює коренеплід, а викидає стрілку або виростає гірким і червивим. Це буває через неправильний догляд за рослиною.

Основна причина чому стрілюється редиска - це занадто спекотна погода та довгий світловий день. Саме тому рекомендується грядки з редисом накривати з 18 години вечора і до 8 години ранку чорною плівкою.

Крім того, редиска піде у стрілку, якщо вона густо посаджена. Не шкодуйте, проріджуйте посадки, залишаючи між рядками 10 сантиметрів, а між насінням 5 сантиметрів. Краще якщо ви відразу посіяєте його рідко, ця рослина не любить занепокоєння, тому його не можна розпушувати і прополювати, особливо коли він пішов у зріст. При надмірному занепокоєнні у редис з'являються захисні властивості, він набирає гіркоту, грубіє і починає цвісти.

Ще одна поширена помилка щодо догляду за редисою - недостатній полив. Так, якщо вологи в грунті мало, в коренеплоді відразу починає виділятися гірчичне масло від якого той і стає гірким.

Редиску поливають 3 рази на тиждень, зволожуючи верхній шар ґрунту на 2-3 см. Необхідно приблизно ¼ склянки води на одну рослину. Тримайте грунт постійно вологим, починаючи від посадки насіння, до утворення 2 пар справжніх листків - звичайна вода в невеликих кількостях прискорює розвиток редиски. Молодий коренеплід, що швидко росте, матиме більш солодкий і м'який смак, ніж повільно зростаючий при нестачі вологи.

важливо!

Редиска дуже любить тепло, тому поливати його холодною водою не рекомендується. Використовувати слід теплу або кімнатну температуру рідина.

Друга причина чому редиска пече - пізнє її прибирання. Якщо коренеплоди перезріли, вони будуть пекти. Тому не потрібно відкладати збір, сподіваючись, що редиска ще підросте.

Також відіграє роль чистота грядки. Якщо біля редиски росте багато бур'янів, то вони забирають у коренеплоду багато корисних речовин.

І ще, часто коренеплоди редиски стають червивими. Тут треба пам'ятати, що черв'яки заводяться в редиску не власними силами: у цьому винен один із головних шкідників капусти, редьки, ріпи та інших хрестоцвітих – капустяна муха.

Впоратися з яйцями та личинками капустяних мух допомагають народні засоби, перевірені не одним поколінням городників:

Нашатирний спирт. Розчиняємо 5 мл нашатирю в 10 л води і поливаємо грунт, як тільки виявимо рослини, що в'януть.

Попелюшка. Помітивши мух, що кружляють над посадками, посипаємо сіянці, попередньо змочивши їх водою, сухою деревною золою кожні шість діб. Для посилення ефекту можна змішати її з такою самою кількістю червоного перцю або махорки.

Листя лопуха. Наполягаємо дві доби суміш із 2,5 кг подрібненої зелені лопуха та 8 л теплої водички. Фільтруємо і поливаємо редис.

А ось профілактика появи черв'яків у редиску включає такі операції:

посадка редиски щороку в іншому місці;

підживлення землі компостом як мінімум трирічної давності;

систематичне усунення з ділянки рослинних залишків, чи то бадилля або бур'ян;

осіннє перекопування майбутнього ґрунту під посадку на глибину 1-1,5 багнета лопати.

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