В засушливое лето редис растёт твёрдым и невкусным. Именно поэтому редис сеют ранней весной, пока почва влажная после схода снега. Но и это не гарантирует щедрый урожай.

Все украинцы с нетерпением ждут, когда весной на огороде нальются сочные, хрустящие, бело-красные головки редиса. Еще бы, яркий овощ ценится за приятный вкус и остроту, которую ему придают эфирные масла. Но, случается, что урожая не дожидаются - то редис в стрелку или ботву идет, то мелким вырастет, то жилистым или червивым. Стало известно, почему так происходит и как этого избежать.

Многие огородники считают, что редис настолько неприхотливое растение, что дает урожай, даже у тех, кто никогда не выращивал овощи. И это является ошибкой.

Так, многие огородники часто сталкиваются с проблемой когда редис не образует корнеплод, а выбрасывает стрелку или вырастает горьким и червивым. Это бывает из-за неправильного ухода за растением.

Основная причина почему стрелкуется редис - это слишком жаркая погода и длинный светловой день. Именно поэтому рекомендуется грядки с редисом накрывать с 18 часов вечера и до 8 часов утра черной пленкой.

Кроме того, редис пойдет в стрелку, если он густо посажен. Не жалейте, прореживайте посадки, оставляя между рядками 10 сантиметров, а между семенами пять сантиметров. Лучше если вы сразу посеяте его редко, это растение не любит беспокойство, поэтому его нельзя рыхлить и пропалывать, особенно когда он пошел в рост. При излишнем беспокойстве у редиса появляются защитные свойства, он набирает горечь, грубеет и начинает цвести.

Еще одна распространенная ошибка по уходу за редисом - недостаточный полив. Так, если влаги в почве мало, в корнеплоде сразу же начинает выделяться горчичное масло от которого тот и становится горьким.

Редис поливают 3 раза в неделю, увлажняя верхний слой почвы на 2-3 см. Необходимо примерно ¼ стакана воды на одно растение. Держите грунт постоянно влажным начиная от посадки семян, до образования 2 пары настоящих листьев - обычная вода в небольших количествах ускоряет развитие редиски. Быстрорастущий молодой корнеплод, будет иметь более сладкий и мягкий вкус, чем медленно растущий при недостатке влаги.

Важно!

Редис очень любит тепло, поэтому поливать его холодной водой не рекомендуется. Использовать следует теплую либо комнатной температуры жидкость.

Вторая причина почему редиска печет - поздняя ее уборка. Если корнеплоды перезрели, они будут печь. Поэтому не нужно откладывать сбор в надежде, что редис еще подрастет.

Также играет роль чистота грядки. Если возле редиски растет много сорняков, то они забирают у корнеплода много полезных веществ.

И еще, нередко корнеплоды редиса становятся червивыми. Тут нужно помнить, что черви заводятся в редиске не сами по себе: в этом виноват один из главных вредителей капусты, редьки, репы и других крестоцветных – капустная муха.

Справиться с яйцами и личинками капустных мух помогают народные средства, проверенные не одним поколением огородников:

Нашатырный спирт. Растворяем 5 мл нашатыря в 10 л воды и поливаем грунт, как только обнаружим увядающие растения.

Зола. Заметив мух, кружащих над посадками, посыпаем сеянцы, предварительно смочив их водой, сухой древесной золой каждые шесть суток. Для усиления эффекта можно смешать ее с таким же количеством красного перца либо махорки.

Листья лопуха. Настаиваем двое суток смесь из 2,5 кг измельченной зелени лопуха и 8 л теплой водички. Фильтруем и поливаем редис.

А вот профилактика появления червей в редиске включает такие операции:

посадка редиски каждый год в другом месте;

подкормка земли компостом как минимум трехгодичной давности;

систематичное устранение с участка растительных остатков, будь то ботва или сорная трава;

осеннее перекапывание будущего грунта под посадку на глубину 1-1,5 штыка лопаты.

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