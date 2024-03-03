Все украинцы с нетерпением ждут, когда весной на огороде нальются сочные, хрустящие, бело-красные головки редиса. Еще бы, яркий овощ ценится за приятный вкус и остроту, которую ему придают эфирные масла. Но, случается, что урожая не дожидаются - то редис в стрелку или ботву идет, то мелким вырастет, то жилистым или червивым. Стало известно, почему так происходит и как этого избежать.
Многие огородники считают, что редис настолько неприхотливое растение, что дает урожай, даже у тех, кто никогда не выращивал овощи. И это является ошибкой.
Так, многие огородники часто сталкиваются с проблемой когда редис не образует корнеплод, а выбрасывает стрелку или вырастает горьким и червивым. Это бывает из-за неправильного ухода за растением.
Основная причина почему стрелкуется редис - это слишком жаркая погода и длинный светловой день. Именно поэтому рекомендуется грядки с редисом накрывать с 18 часов вечера и до 8 часов утра черной пленкой.
Кроме того, редис пойдет в стрелку, если он густо посажен. Не жалейте, прореживайте посадки, оставляя между рядками 10 сантиметров, а между семенами пять сантиметров. Лучше если вы сразу посеяте его редко, это растение не любит беспокойство, поэтому его нельзя рыхлить и пропалывать, особенно когда он пошел в рост. При излишнем беспокойстве у редиса появляются защитные свойства, он набирает горечь, грубеет и начинает цвести.
Еще одна распространенная ошибка по уходу за редисом - недостаточный полив. Так, если влаги в почве мало, в корнеплоде сразу же начинает выделяться горчичное масло от которого тот и становится горьким.
Редис поливают 3 раза в неделю, увлажняя верхний слой почвы на 2-3 см. Необходимо примерно ¼ стакана воды на одно растение. Держите грунт постоянно влажным начиная от посадки семян, до образования 2 пары настоящих листьев - обычная вода в небольших количествах ускоряет развитие редиски. Быстрорастущий молодой корнеплод, будет иметь более сладкий и мягкий вкус, чем медленно растущий при недостатке влаги.
- Редис очень любит тепло, поэтому поливать его холодной водой не рекомендуется. Использовать следует теплую либо комнатной температуры жидкость.
Вторая причина почему редиска печет - поздняя ее уборка. Если корнеплоды перезрели, они будут печь. Поэтому не нужно откладывать сбор в надежде, что редис еще подрастет.
Также играет роль чистота грядки. Если возле редиски растет много сорняков, то они забирают у корнеплода много полезных веществ.
И еще, нередко корнеплоды редиса становятся червивыми. Тут нужно помнить, что черви заводятся в редиске не сами по себе: в этом виноват один из главных вредителей капусты, редьки, репы и других крестоцветных – капустная муха.
Справиться с яйцами и личинками капустных мух помогают народные средства, проверенные не одним поколением огородников:
- Нашатырный спирт. Растворяем 5 мл нашатыря в 10 л воды и поливаем грунт, как только обнаружим увядающие растения.
- Зола. Заметив мух, кружащих над посадками, посыпаем сеянцы, предварительно смочив их водой, сухой древесной золой каждые шесть суток. Для усиления эффекта можно смешать ее с таким же количеством красного перца либо махорки.
- Листья лопуха. Настаиваем двое суток смесь из 2,5 кг измельченной зелени лопуха и 8 л теплой водички. Фильтруем и поливаем редис.
А вот профилактика появления червей в редиске включает такие операции:
- посадка редиски каждый год в другом месте;
- подкормка земли компостом как минимум трехгодичной давности;
- систематичное устранение с участка растительных остатков, будь то ботва или сорная трава;
- осеннее перекапывание будущего грунта под посадку на глубину 1-1,5 штыка лопаты.
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