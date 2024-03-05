Причин и способов прослушивания смартфонов несколько, поэтому каждому нужно знать, как это проверить и что делать.

Для того, чтобы узнать, прослушивают ли ваш телефон, следует обратить внимание на слишком быструю разрядку аккумулятора. Так, если время работы аккумулятора смартфона сократилось, это может означать, что в фоновом режиме работает программа прослушивания телефонных разговоров.

Странные звуки во время разговора по смартфону – еще один плохой признак. Например, шорох, щелчок, эхо.

Еще один признак того, что телефон может прослушиваться – текстовые сообщения с непонятными символами и цифрами. Это может означать, что смартфон дистанционно управляет третьей стороной.

Как отключить прослушивание смарфтона.

Посторонняя активность смартфона, например, включение или выключение – тоже еще один признак, что телефон может прослушиваться.

Чтобы узнать, действительно ли ваш смартфон прослушивается, необходимо обратиться к адвокату и подготовить официальный запрос в правоохранительные органы.

Также есть способы профилактики защиты смартфона от прослушиваний. Во-первых, устанавливать программное обеспечение можно только из официальных источников или веб-сайтов разработчиков.

Следует избегать подключения к вайфаю в публичных местах.

Конечно, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в подозрительных SMS-сообщениях, письмах на почте, комментариях и даже в личных сообщениях в соцсетях, ведь это могут быть аферисты.

Как отключить прослушивание смартфона.

Также есть еще один совет относительно того, как выключить прослушивание на смартфоне.

Итак, заходим в Настройку смартфона и ищем раздел «Система». Выбираем пункт «Язык и ввод», открываем синтез речи и ищем значок, который выглядит как шестерня. И здесь можно найти функцию, которая слушает, что говорит человек.

Она может называться Анонимные отчеты об использовании. Ее следует выключить.

Названия разделов и функций могут отличаться в зависимости от модели смартфона и компании-производителя.

Последние новости Украины:

Телефон не заряжается до конца: несколько секретов, которые помогут.

Как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени.

Как почистить телефон и почему это нужно делать.