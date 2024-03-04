Чтобы получить высокий урожай моркови, необходимо соблюдать несколько основных правил при ее выращивании и поддерживать соответствующие условия.

Одно из важнейших условий для получения щедрого урожая моркови – регулировка густоты ее посадки, ведь слишком плотная посадка приводит к задержке роста.

Прореживать морковь нужно по следующей схеме:

первое прореживание – после того, как у всходов появятся первые несколько листьев – оставляем между растительными растениями расстояние в примерно 3 см;

перед прореживанием нужно хорошо полить почву, дать ей немного подсохнуть и слегка разрыхлить;

второе прореживание – через три недели после первого – теперь оставляем расстояние в 6 см.

Полив моркови нужно проводить регулярно, особенно при жаркой и солнечной погоде. В течение недели рекомендуется поливать ее 3 раза, используя 4 литра воды на 1 квадратный метр.

При этом в середине вегетации будет достаточно поливать морковь один раз в неделю. За 20 дней до того, как будете убирать урожай, следует вообще прекратить полив, чтобы избежать трещин на корнеплодах.

Выбор методов подкормки моркови зависит от плодородия почвы и погодных условий. Подготовка грядок может включать в себя внесение слоя компоста (примерно 5 см).

Для обеспечения формирования качественного корнеплода важно обеспечить растениям достаточное количество макро- и микроэлементов, особенно калия, фосфора и магния. Поэтому для подкормки рекомендуется использовать универсальное удобрение.

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