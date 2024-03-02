Для успешного урожая 2024 года март – самое время начать сажать в своем саду различные культуры. Специально для моркови вот руководство о том, когда и как сеять ее весной 2024 года:
Наиболее благоприятными днями для посадки корнеплодов моркови в 2024 году являются:
13–15 марта (до 18:00).
20–22 марта.
30 марта.
Однако очень важно не торопиться, если погода все еще слишком холодная. Наиболее подходящая температура для посева моркови до +15°С, при прогреве почвы до +8°С. Опытные садоводы часто считают апрель и май наиболее оптимальным временем для посадки моркови, предполагая, что сеять лучше всего после цветения осины и фиалки.
Перед посевом моркови весной необходимо подготовить почву:
Осенью удобрите почву перегноем или золой.
В марте рыхлят почву.
Избегайте удобрять почву для моркови свежим навозом из-за чувствительности овоща к азоту, из-за чего корнеплоды могут получиться неправильной формы.
Как правильно сеять морковь:
Перед посевом семена моркови предварительно замачивают.
Семена можно закапывать каплями, чтобы они набухли в почве.
Процесс посева:
Создайте борозды для посева.
Перед посадкой семян полейте борозды.
Между углублениями для семян моркови выдерживайте расстояние 3 см.
Техника прикрепления семян:
Некоторые садоводы предпочитают наклеивать семена на бумагу. Используйте туалетную бумагу и склейте ее клеем и крахмалом.
Уход за рассадой моркови:
Посадив морковь и наблюдая за молодыми всходами, взрыхлите почву и пересадите грядки.
Соблюдайте правильное расстояние между грядками (например, 15 см для крупной моркови).
Профилактика вредителей:
Остерегайтесь таких вредителей, как морковная муха.
Вовремя пропалывайте морковь, удаляйте верхушки и рассмотрите возможность посадки ее рядом с луком. Запах лука помогает защитить морковь от заражения морковной мухой.
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