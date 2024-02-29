Эксперты выделяют несколько грубых ошибок в посадке и условиях выращивания, которые могут убить вашу рассаду перца.

Одной из причин гибели рассады перца может быть посадка в почву, зараженную патогенными микроорганизмами.

Болезнетворные бактерии могут нанести серьезный вред взрослым растениям, а всходы они могут просто уничтожить. Выходов здесь два: либо купить готовый субстрат в магазине, либо просто тщательно обрабатывать землю, взятую из открытого грунта.

Еще одна распространенная проблема, вредящая рассаде перца – чрезмерная подкормка.

Некоторые огородники слишком заботятся о рассаде и злоупотребляют использованием удобрений. Поэтому растения начинают активно наращивать зеленую массу, но не формируют цветочные почки, а затем просто наклоняются к земле.

Важно: рассаду перца рекомендуют подкармливать до момента высадки в открытый грунт только дважды: первый раз – почти сразу после появления всходов, второй раз – после пикирования.

Еще одна серьезная проблема – слишком густая посадка.

Перец советуют сразу высаживать в отдельные емкости, чтобы растения не мешали друг другу и имели достаточно места для развития своей корневой системы. В случае, если саженцы растут рядом, нужно следить за густотой посадки, при необходимости сделать пикирование или перевалку.

Также молодым растениям перца очень вредят резкие перепады температуры и холод. При неправильной температуре обмен веществ в корневой системе сеянцев замедляется, они становятся слабыми и в конце концов увядают.

Важно: идеальная температура для рассады перца находится в пределах от +16 до +25 градусов.

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