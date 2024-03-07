Как и другие овощи, капуста часто подвергается атакам различных вредителей, в том числе блошек и слизней.

После проникновения вредители пронизывают кочаны капусты дырками и оставляют поврежденные овощи.

Хорошей новостью является то, что посадка рядом некоторых овощей можно отпугнуть многих вредителей капусты, а правильные растения-компаньоны также могут ускорить рост вашего урожая.

Итак, что посадить между грядками капусты:

Лук

Лук, в том числе зеленый лук и лук-порей, содержат серу, которая частично отвечает за их очень острый вкус и аромат. Эти соединения серы также делают лук прекрасным компаньоном для многих овощей, включая капусту. Пересадка капусты с луком отпугивает множество вредителей, такие как тля, слизни и капустные петельки.

Другие виды капусты

При планировании грядок обычно не следует сажать вместе одинаковые растения, поскольку они могут быть подвержены одним и тем же вредителям и болезням. Однако, когда вы сажаете капусту вместе с другими капустными растениями, такими как брокколи и брюссельская капуста , вы можете более эффективно лечить и предотвращать появление вредителей.

Например, если вы выращиваете эти растения вместе, вы можете накрыть все посевы плавающими рядами, чтобы предотвратить появление капустной моли. Не говоря уже о том, что все капустные растения имеют относительно схожие потребности в выращивании, и их совместная посадка может упростить вашу работу в саду.

Как и что посадить между грядками капусты - Корнеплоды

Морковь, пастернак, свекла и редис — низкорослые растения, поэтому они не конкурируют с капустой за солнечный свет. Более того, корнеплоды разрыхляют твердую почву и предотвращают уплотнение почвы, облегчая рост корней капусты.

Редис также является отличной культурой-ловушкой, отвлекающей блошек от питания более ценными продуктами, такими как капуста, а зелень свеклы настолько богата магнием, что если вы внесете ее обратно в почву после сбора свеклы, добавленный магний может улучшить рост. капусты и других культур.

Как и что посадить между грядками капусты - Розмарин

Розмарин – исключительное растение-компаньон для всех видов капустных овощей. Розмарин может улучшить рост и вкус близлежащих растений капусты, а его сильный запах также может отпугивать капустную моль и других насекомых. Просто имейте в виду, что розмарину не нужно столько воды, сколько капусте, поэтому вы можете предпочесть выращивать его в горшках рядом с огородом.



Как и что посадить между грядками капусты - Тысячелистник

Капустные петлители — один из самых неприятных вредителей капусты, но с этими прожорливыми гусеницами можно бороться естественным путем, выращивая растения, привлекающие их естественных хищников: хищных ос. Многие цветущие растения привлекают хищных ос в огороды, а тысячелистник является надежным растением, любимым полезными насекомыми. Тысячелистник не только является лучшим растением-компаньоном, но и очень декоративен, а его цветы идеально подходят для букетов и засушенных цветочных композиций.

Сельдерей

Капуста и сельдерей часто используются в рецептах вместе, и они прекрасно растут на грядках между грядками капусты. Эти растения хорошо себя чувствуют в прохладную погоду, любят богатую, влажную почву и много воды. Помимо схожих потребностей в выращивании, аромат сельдерея может отпугнуть страшного капустника.

Как и что посадить между грядками капусты - Укроп



Укроп — отличное растение, которое можно выращивать, если вы хотите привлечь в свой сад хищных ос. Хищные осы питаются нектаром и пыльцой цветков укропа, но они также внимательно следят за кочанами капусты поблизости. Кроме того, божьи коровки и златоглазки привлекают цветы укропа, и они сдерживают популяцию тли.

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