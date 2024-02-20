Садоводы постоянно ищут наиболее выгодные комбинации растений для повышения урожайности и защиты от вредителей.

Однако следует избегать определенных комбинаций, например, посадки чеснока рядом с клубникой. Несмотря на то, что овощи и ягоды являются популярными, их близкое соседство не всегда может быть выгодным.

Вот несколько причин, по которым не рекомендуется сажать чеснок рядом с клубникой:

Различные предпочтения в отношении почвы и болезни.

Клубника и чеснок часто имеют разные предпочтения в отношении почвы и восприимчивы к различным заболеваниям. Плохое сочетание может подвергнуть оба растения риску заражения и передачи болезней, таких как передача грибковых заболеваний, таких как серая гниль или серая гниль, от клубники к чесноку.

Привлечение вредителей.

Клубника и чеснок могут привлекать различных вредителей. Клубника может привлечь клещей или моль, которые могут нанести вред чесноку, а чеснок может привлечь насекомых, таких как луковые мухи, которые могут повредить клубнику.

Конкуренция за питательные вещества.

Чеснок и клубника имеют разные потребности в питательных веществах. Если их посадить рядом друг с другом, они могут конкурировать за ресурсы почвы, такие как вода и минералы. Эта конкуренция может оказать негативное влияние на оба растения, снизив их урожайность.

Различные условия роста.

Разные растения имеют разные условия роста. Клубника с ее неглубокими корнями имеет тенденцию вытягиваться и распространяться по земле. Напротив, чеснок с его более глубокими корнями и вертикальным ростом может перерасти и потенциально раздавить клубнику, повредив нежные ягоды.

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