Растрескивание редиса – частая проблема, с которой сталкиваются огородники при выращивании этой культуры. Однако, если заботиться о редиске правильно, то она вырастет ровной и красивой, не потрескается.

Когда огородники сажают редиску, то все без исключения рассчитывают собрать красивые сочные и одинакового размера корнеплоды, внешне похожие на изображенные на упаковке с семенами. Однако в реальности часто оказывается, что выросший редис имеет отнюдь не "картинный" вид: плоды выглядят искореженными, имеют трещины и крупные разломы. Стало известно, почему так происходит.

Редис – один из самым простых и быстро созревающих овощей, но если нарушить агротехнику его выращивания, то редиска может вырасти волокнистой, горькой и лопнувшей.



Так, самой распространенной ошибкой огородников, из-за которой редиска лопается, является то, что семена посажены слишком часто, поэтому редису не хватает света. Агрономы советуют высевать семена на расстоянии не менее 3–5 см друг от друга. Иногда требуется даже больший интервал – все зависит от выбранного сорта.

Еще одна ошибка огородников, из-за которой редиска лопается, – это недостаток влаги. Если культуру подолгу не поливать, особенно в жару, корнеплоды развиваются неправильно, трескаются.

Так, в жаркую погоду полив осуществляют 1–2 раза в сутки, по утрам и вечерам (если полить редиску днем, жидкость слишком быстро испарится). В пасмурные дни полив целесообразно сократить до 2–3 раз в неделю.

Более того, после полива почву вокруг кустиков редиса необходимо рыхлить. Все дело в том, что если почву после дождей и поливов не рыхлить, то она покрывается коркой, не пропускающей кислород. Результат будет таким же, как при недостатке света и влаги.

Читайте также:

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она выросла вкусной.

Когда и как сеять семена перца на рассаду: хитрости опытных дачников.

В чем нужно вымачивать семена перед посадкой.