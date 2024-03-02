Как поливать редис, чтобы урожай был хорошим и большим, а овощ сладким и упругим – отвечают эксперты.

Урожай редиса зависит от многих факторов и один из важнейших из них – правильный полив.

Поливать редис нужно часто и обильно, но не заливать грядки. Если весной регулярно идут дожди, редис следует поливать раз в сутки утром или после 17.00. В случае засухи редис необходимо поливать дважды в сутки – в утреннее и вечернее время.

Почва на грядке с редиской должна быть постоянно немного влажной. Необходимо заботиться о том, чтобы почва не пересыхала, а влага была около 80%. Также почву нужно периодически разрыхлять - это позволит сохранять влагу.

Особое внимание почве уделяйте после появления у всходов редиса первого настоящего листа. Только при влажном состоянии почвы редиска вырастет сладкой и упругой.

Если редису будет не хватать воды, то из-за этого начинается стрелкование и останавливается развитие корнеплодов. Если же поливать грядку излишне обильно или очень часто, то это приведет к растрескиванию корнеплодов.

Также на вкус повлиять может длительный рост редиса – старые корнеплоды твердеют, становятся жгучими, теряют полезные свойства. Кроме того, проблемами при выращивании редиса могут стать муравьи и улитки.

«Почему муравьи обгрызают плод редиса? Потомучто в теплице или на участке очень сухо. Муравьи хорошо живут в сухих теплицах, поэтому поливайте все. Вторая сторона обильного полива – это слизни. Мокро, тепло, плохо проветривается – место их дома. Поэтому открывайте двери и окна в теплицах постоянно», – советует опытная хозяйка, блоггер и автор страницы «Hrosni na horodi».

Если за редисом правильно ухаживать, то с момента появления сеянцев до уборки урожая пройдет всего от 20 до 30 суток.

Отметим, что, если редиска все же выросла горькой, это можно исправить. Для максимального уменьшения горечи необходимо вымочить редис в соленой воде. На 2 литра воды нужно взять 1 столовую ложку соли. От редиса отрезать зелень, корешки – через срез и получится горечь.

Залейте редиску на пол часа, затем смойте холодной проточной водой.

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