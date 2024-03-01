Весной садоводам рекомендуется провести три основные процедуры по уходу за смородиной: обрезку, подкормку и защиту от вредителей и болезней.

Сначала следует убрать укрытие с кустов смородины, чтобы проветрить растение и избежать появления опрелости. Однако каркас, сделанный осенью, можно оставить для защиты от солнечных лучей.

Почву под кустарником нужно очистить от остатков старой мульчи, веток и снега, а затем хорошо разрыхлить. После этого можно приступить к обрезке ветвей.

Обрезка смородины весной поможет кустам набрать сил для последующего цветения и плодоношения. Также во время обрезки следует осмотреть растения на предмет поражения болезнями или вредителями.

Проводят формирующую обрезку, оставляя на летних побегах примерно по 5 почек, укорачивая боковые побеги и делая куст компактным и прореженным внутри.

Если почки на смородине выглядят разбухшими, это может свидетельствовать о поражении почковым клещом, и их нужно сразу удалить.

Среди распространенных болезней смородины - антракноз, септориоз, серая гниль и ржавчина. Для защиты от них применяют фунгициды, такие как Топаз, Фундазим, Фундазол, Защитник и Стробтек.

Помимо этого, некоторые садоводы рекомендуют поливать кусты крутым кипятком для уничтожения возможных вредителей. Однако это следует делать, пока растение спит, чтобы избежать повреждения.

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