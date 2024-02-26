Перец, такой вкусный и полезный, выращивать в нашем климате можно только через рассаду, поэтому стоит знать, как это правильно сделать с гарантированным результатом.

Вот и наступает сезон посева семян на рассаду, в том числе и перцев. Для формирования семян перцев нужно от 60 до 80 дней.

О том, как подготовить перец к высадке в открытый грунт, рассказали, в частности, на канале «Наш сад».

Семена перцев долго просыпаются, поэтому первым делом замачиваем их в растворе перекиси водорода. Это смягчит наружную оболочку и продезинфицирует семена от всяческих болезней. Далее приготовим торбочки для погружения семян перца в раствор.

«Такой способ я подсмотрел у своей бабушки», – говорит автор канала.

Для этого требуется бинт или марля, нарезанная квадратиками. Выкладываем семена и складываем, затем клейкой лентой заклеиваем сверху и можем подписать сорт. Нанизываем на шпажку, повторяем со всеми сортами и переходим к приготовлению раствора.

В 100 мл воды добавляем одну десертную ложку перекиси водорода, перемешиваем, ставим нашу шпажку с семенами и ждем 4 часа.

Теперь семена перца готовы к дальнейшим действиям.

Разбираем торбочки и выкладываем на ватных дисках. Перекладываем в контейнер, увлажняем, накрываем ватным диском сверху и снова увлажняем. Закрываем контейнер, если есть крышка или накрываем пакетом, если крышки нет – таким образом мы сделаем эффект теплицы.

Ставим в теплое место и ждем всходов.

«Всходы очень красивые и стопроцентные», – прокомментировал автор видео кадры с семенами перца через 5 дней.

Автор видео признался, что не ожидал такой скорости и даже упустил момент перемещения семян в почву.

«Корешки поврастали в ватный диск и это не очень хорошо», - отметил автор видео, осторожно высевая перцы пинцетом.

Почва состоит из универсального, кокосового субстрата, лесной земли и разріхлителей.

Сажать можно по несколько саженцев в одну ячейку. Хорошо увлажняем. Затем слабые перцы удаляются и остаются только самые сильные.

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