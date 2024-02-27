Вкусная, хрустящая и ароматная ранняя редиска в открытом грунте без обработки – это вполне возможно, так что узнайте как именно.

Своя редиска с грядки, душистая и полезная – радость каждого дачника и огородника. Но как получить урожай ранней редиски в открытом грунте без обработки. Некоторые хозяйки и хозяева считают, что это невозможно.

"Так и у меня было. Особенно, если она в рядочек посеяна. Мгновенно налетает мошка, любящая редис, и обязательно ее надо обрабатывать. Но я не обрабатываю», - говорит автор канала Сад и огород круглый год.

Как вырастить редиску без обработки.

Редиску, говорит автор канала, она не обрабатывает, потому что выращивает ее под агроволокном.

«Какие плюсы выращивания редиса под агроволокном. Сохраняет влагу – это давно известно, и от заморозков и похолодания. А еще вот именно от вредителей, если вы посеяли редис и капусту. Вот накройте агроволокном и увидите, что вам не придется ничем обрабатывать», - подчеркнула хозяйка Наталья, показывая, как необходимо накрывать редиску агроволокном.

Хозяйка также рассказала, что она выращивает под агроволокном не только редис, но и морковь.

Как вырастить редиску без обработки.

Земля под агроволокном остается влажной.

«Редиска у меня целехенькая, не поврежденная. Ни муравьями, никакими вредителями», - подчеркнула хозяйка, уже собирая урожай.

Редиску хозяйка посадила между морковью, что всходит позже.

«Поэтому вот мой совет – если вы хотите, чтобы редис был быстрее и ничем не обрабатывать, тогда вам нужно использовать агроволокно. Мне посоветовали, и я вам советую», - отметила Наталья.

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