Картофель любит солнце, поэтому посадите участок в месте, где много естественного света, где растения будут получать как минимум шесть часов солнца

Картофель сажают кусочками клубней, называемыми семенным картофелем, и его следует помещать в землю весной, примерно после последних ожидаемых заморозков.

Маленький картофель можно сажать целиком, но картофель большего размера перед посадкой следует разрезать на четвертинки чистым ножом.

Убедитесь, что на каждом посаженном растении есть глазок или бутон, из которого вырастет новый урожай. Чтобы предотвратить гниение, перед посадкой дайте кусочкам картофеля подсохнуть пару дней.

Как вырастить картофель из картофеля

Лучше всего выращивать картофель из специально выращенного здорового семенного картофеля, который вы покупаете в садовом магазине. Картофель, который вы покупаете в продуктовом магазине, возможно, был обработан ингибитором роста, чтобы он не прорастал в вашей кладовой.

Как выращивать картофель, если нет огорода - в контейнерах

Если у вас нет места для выращивания картофеля в огороде, вы можете вырастить его на террасе или во внутреннем дворике . Начните с большого, глубокого горшка с достаточным дренажем и заполните одну треть контейнера почвой.

Поместите семенной картофель в горшок и засыпьте его слоем почвенной массы . Держите горшок на солнце и хорошо поливайте, а горшок с картофелем окучивайте, когда он немного вырастет.

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