Есть несколько простых секретов, которые помогут сохранить плодородие почвы и предотвратить накопление в ней вредных микроорганизмов.

Для лучшего урожая рекомендуется не сажать картофель каждый год на одном и том же месте, но если выбора нет, то нужно знать несколько важных моментов.

Готовиться к посадке картофеля нужно сразу с осени, и начинаем с подготовки места.

Обязательно нужно удалить ботву, которая часто уже к началу осени сухая, пожелтевшая и пораженная фитофторой. Ни в коем случае нельзя оставлять на грядке такую скошенную подсохшую ботву.

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Если вы собрали урожай раннего картофеля (в конце лета), то на его месте можно сразу посеять, например, овес или смесь горчицы с рапсом, которые до наступления холодов образуют пышную зеленую массу – мы скашиваем ее, оставляем на поверхности почвы, а в следующем году спокойно снова сажаем картофель.

Подготовка семенного картофеля к посадке

Ее следует начинать непосредственно после сбора урожая. Отбираем здоровые клубни средние по размеру и в течение нескольких недель держим их в месте с рассеянным светом. Картофель позеленеет и наполнится соланином, а затем будет нормально храниться в погребе зимой без опасностей со стороны грызунов и болезней.

За месяц до даты, когда планируете сажать картофель, весной рекомендуется переместить картофель в теплое место (12-18 градусов) с достаточным количеством света. Раскладываем его одним слоем, чтобы верхние глазки смотрели вверх. Периодически немного увлажняем его.

Под светом клубни прорастут – у них сформируются небольшие, но довольно крепкие побеги длиной примерно 1-2 см.

Кроме того, перед посадкой семенного картофеля его рекомендуют обработать протравителем.

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