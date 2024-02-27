Все украинцы мечтают получить крупные клубни картофеля даже при неблагоприятных погодных условиях. Оказывается, это таки возможно.

Каждый опытный огородник знает, чтобы получить хороший урожай большого отборного картофеля, недостаточно просто закинуть клубни в землю, потом прополоть, в лучшем случае полить и ждать урожая. В этом случае, как правило, осенью наступает разочарование, ведь результат совсем не тот, что ожидается. Рассказываем, как вырастить очень крупные клубни, даже если при посадке была неважная картошка.

Так, многие уже испробовали на своем огороде методику, когда клубни картофеля высаживаются на большом расстоянии: между лунками в ряду и между рядами нужно оставлять пространство 80 см, а еще лучше – 100 см. Говорят, что если посадку как следует замульчировать толстым слоем органической мульчи и регулярно поливать, то при таком методе клубни вырастают очень крупными.

И правда, мульча препятствует появлению сорняков, сохраняет в почве влагу и спасает грунт в жару от перегрева.

Кстати, сажая картофель, в каждую лунку нужно ложить пригоршню древесной золы – отличного калийного удобрения, которое поможет картошке сформировать большие клубни.

Перед тем, как сажать, картофель нужно прорастить:

во влажной соломе, чтобы получить урожай на пару недель раньше, опередив период развитие фитофторы;

старым, проверенным способом, выдержав клубни 2 недели при температуре 25 ⁰C.

Когда же всходы поднимутся на 15-20 см, необходимо внести первую азотную подкормку, а вторую - перед цветением. Когда картофель зацветет, в почву нужно внести калийное удобрение – и этого для хорошего урожая вполне достаточно.

Кстати, картофель любит рыхлую почву, поэтому после сбора урожая предыдущей культуры нужно сразу же сеять на этом участке сидеральные культуры – рожь или любые бобовые.

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