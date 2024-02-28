Наверное, каждый дачник выращивает морковь на своем участке. Вопрос в том, что не у всех этот процесс заканчивается успехом.

Красивая ровная морковь - мечта каждого огородника. Вот только чаще всего из земли приходится вытаскивать нечто маленькое, скрюченное и на вкус совершенно неприятное, что сложно назвать морковью. При этом все знают, что отечественная морковь намного вкуснее и гораздо лучше хранится, чем любая импортная, просто нужно знать несколько секретов ее выращивания.

Так, например, стоит знать, что все круглые виды моркови отличаются быстрым ростом, но они не особо урожайные.

А вот длинноплодные виды моркови нужно сажать только при наличии легкой, рыхлой почвы. Если же вам "посчастливилось" завести участок с тяжелым глиняным грунтом, то желательно высаживать туда короткоплодные виды моркови.

И еще, именно от почвы зависит напрямую сладость моркови.

Так, если почва кислая, то сладость морковки будет меньшей. В этом случае исправить ситуацию может внесение извести. На "квадрат" достаточно 400-500 граммов.

Нейтрализовать кислотность и выровнять pH земли до 7 можно и золой, для такой же площади необходимо 2-3 стакана.

Также повысить сладость моркови поможет подкормка из 2 столовых ложек нитроаммофоски и 6-7 кристаллов марганцовки, которые необходимо растворить в 10 литрах воды.

Свежеприготовленным раствором нужно поливать посевы один раз в неделю в течение 2-3 недель с середины июля до середины августа.

Марганцовку в этом растворе можно заменить древесной золой: к растворенной в воде нитроаммофоске нужно всыпать стакан золы.

Помочь сделать морковь слаще может и борная кислота: чайную ложку нужно развести в 10 литрах воды и поливать грядки в августе в течение 2-3 недель с интервалом 5-7 дней. Важно учитывать, что эту подкормку можно использовать только на почвах без повышенной кислотности.

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