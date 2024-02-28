Опытные садоводы рекомендуют для посадки выбирать апрель и май. Согласно народной мудрости, морковь лучше всего сеять после цветения осины и фиалки. Для успешного посева моркови почву нужно подготовить заранее, еще осенью, удобрив ее перегноем или золой. Весной, в марте, следует подрыхлить и засеять почву. Но есть и более детальные лайфхаки:

В 2024 году оптимальные дни для посадки корнеплодов моркови приходятся на 13–15 марта (до 18:00), 20–22 марта и 30 марта. Не стоит спешить с посадкой, если на улице слишком холодно. Идеальная температура для посева моркови составляет до +15 °C, а почва должна быть прогрета до +8 °C.

Важно помнить, что для моркови не рекомендуется использовать свежий навоз из-за ее чувствительности к азотным удобрениям. Семена моркови перед посевом рекомендуется замачивать, так как сеять сухие семена нецелесообразно. Для посева следует создать борозды, полить их и засыпать семена на расстоянии 3 см друг от друга.

Для идентификации семян моркови их клеят на бумагу с помощью клея с крахмалом.

После появления всходов моркови необходимо провести рыхление почвы и пересадку грядок с учетом нормального расстояния между ними (например, для крупной моркови — 15 см).

Также следует учитывать возможность появления вредителей, например, морковной мухи, которая может нанести ущерб моркови после всхода.

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