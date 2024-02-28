Чтобы получить обильный урожай крепкого и крупного болгарского перца, решающее значение имеет правильное внесение удобрений.

Доступный и доступный вариант – использование золы. Поскольку июль требует особого подхода к выращиванию перца, вот руководство по его эффективной подкормке.

Правильно подкармливать перец очень важно, особенно после того, как овощ набрал зеленую массу. Основная задача сейчас – придать плодам сочность и мясистость. Экономичный и широко распространенный метод предполагает применение золы.

Однако важно отметить, что чрезмерное количество золы может нанести вред растению. Поэтому точная дозировка является ключом к достижению оптимальных результатов. Обычно сто грамм золы растворяют в ведре воды перед использованием для подкормки.

Помимо золы, при удобрении перца следует обратить внимание на внесение калия, фосфора, магния и азота в ограниченных количествах. Достижение правильного баланса гарантирует, что перец получит необходимые питательные вещества, не перегружая растение.

Советы по уходу за перцем в саду:

Формирование куста.

Формирование куста направляет энергию растения в нужном направлении. Пренебрежение этим шагом может привести к тому, что растение перца будет направлять питательные вещества на чрезмерный рост зелени, а не на образование плодов.

Удаление ранних цветов.

Когда на рассаде появятся первые цветы, их желательно удалить. Это побуждает молодое растение направлять свои питательные вещества на укрепление куста.

Обрезка куста.

Как только растение адаптируется к почвенным условиям, начните формирование куста, удалив все нижние побеги до первой развилки. Одновременно осторожно отделите коронку цветка от стебля.

Уменьшение завязей.

Ограничьте количество завязей до 20 на куст, чтобы растение не тратило энергию на ненужное развитие плодов.

Позднее удаление цветов.

Чтобы последний урожай перца полностью созрел, удалите все новые цветы ближе к концу августа.

Что касается полива, то желательно поливать перец утром между 9 и 11 часами дождевой водой или отстоянной теплой водопроводной водой у основания растения. Крайне важно избегать намокания листьев, а почву следует поддерживать постоянно влажной, не допуская ее высыхания или образования корки.

Помните, обеспечивая достаточную влажность, следите за тем, чтобы почва оставалась легкой и рыхлой, не допуская застоя воды, поскольку перец хорошо себя чувствует в условиях хорошего дренажа.

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