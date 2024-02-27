Чтобы добиться богатого урожая редиса, учтите следующие этапы:
Редис бывает разных сортов, разной формы и цвета.
Распространенные формы включают круглую, овальную и удлиненную.
Цвета варьируются от красного и розового до белого и желтого.
Есть интересный сорт под названием арбуз: зеленый снаружи и красный внутри.
Съедобные части:
Основная съедобная часть — корнеплод, но верхушки также можно использовать в салатах и супах.
Лучшее время для посева редиса:
Редис достаточно морозоустойчив; молодые побеги могут развиваться при температуре три градуса ниже нуля.
Для полноценного роста необходима температура окружающей среды около 20 градусов Цельсия.
Время посева:
Сеют редис в конце марта, когда земля начинает оттаивать после зимы.
Накрытие участка пленкой может ускорить прогрев почвы.
Для непрерывного сбора урожая рекомендуется проводить еженедельный посев.
Посев можно продолжать до августа.
Подготовка семян и почвы:
Подготовьте почву осенью; избегать кислой почвы, обрабатывая ее известью (0,5 кг на кв. метр).
Удобрите перегноем или компостом (соотношение 1:4) и добавьте древесную золу для минералов.
Выбор семян:
Для раннего посева используйте крупные семена ранних сортов.
Проверьте жизнеспособность семян, поместив их в воду; используйте только те, которые тонут.
Прорастание семян:
Семена проращивайте заранее, поместив их во влажную ткань на 24 часа.
Создание грядки:
Поддерживайте высоту грядки не менее 12 сантиметров.
Перед посевом убедитесь, что почва рыхлая.
Техника посева:
Сейте на хорошо освещенных местах, так как редис любит солнечный свет.
Сделайте борозды на расстоянии 5 сантиметров друг от друга, оставляя между рядами 20 сантиметров свободного пространства.
Придерживайтесь шахматного рисунка с расстоянием между семенами 5 сантиметров.
Прореживайте, если редис растет слишком густо.
Для получения раннего урожая рассмотрите возможность посева редиса в теплице.
Это приводит к более быстрому сбору урожая по сравнению с посевом в открытый грунт.
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