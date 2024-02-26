Чтобы урожай моркови был хороший, красивым и вырос в максимально быстрые сроки, нужно соблюдать определенные требования.

Морковь давно была одним из главных ингредиентов украинской кухни. Еще бы, этот овощ неприхотлив в выращивании, имеет приятный вкус, а главную морковь можно употреблять как в готовом, так и в сыром виде. Неудивительно, что ровные грядочки с ажурными листочками можно увидеть в каждом городе и селе Украины.

И действительно, морковь является самым популярным корнеплодом на огородах по всей Украине. Ее выращиванием занимаются не только опытные фермеры и огородники, но и только начинающие познавать азы аграрного искусства.

Так, морковь обычно имеет очень высокую урожайность (20-80)т/га, сравнимую с картофелем. А хранить ее можно в течение нескольких месяцев в холодильнике или в прохладном месте при температуре 0-5°С. Вот только не каждый знает, как сажать морковь так, чтобы получить сладкий, обаятельный и большой урожай.

Как оказалось, есть несколько простых правил, которые могут помочь улучшить форму и качество урожая.

Во-первых, для выращивания моркови следует выбирать на своем участке самую освещенную солнечными лучами территорию. И нужно сделать так, чтобы морковь находилась весь день прямо под лучами солнца, это очень важно!

Второй момент для получения сладкого, привлекательного и большого урожая - подготовка и посев семян моркови. Так, если залить семена овоща тепленькой водичкой, то через 10 часов "неликвид" начнет всплывать. При посеве семян оптимальным расстоянием между ними будет более 2 см.

Кстати, чтобы урожай моркови был хороший, красивым и вырос в максимально быстрые сроки, лучше всего подойдут земли, где раньше росла капуста, огурцы, лук-порей или же представители томатов, бобовых или же пшеничных культур.

И самое главное - чтобы осенью получить урожай из крупноплодных овощей, при выращивании моркови нужно соблюдать такие требования:

делайте глубокую перекопку;

размещайте грядки на ровных поверхностях;

делайте регулярное увлажнение почвы. Так, в разные периоды роста и развития моркови ей требуется разное количество воды. Сразу после посадки и в первые 90 дней морковь требует регулярного полива, но не чрезмерного полива. А вот после прореживания морковь поливают реже, но значительно обильнее, чтобы влага достигала глубоких слоев почвы. Так корни растения смогут равномерно развиваться, а затем поливать морковь нужно только в периоды, когда очень жарко и земля высыхает быстрее.

внесите перегной за один год до посева;

рН должно быть 6-5,5 или 6-7;

удобряйте почву с помощью минеральных удобрений, но не перегибайте с этим. Сначала вносят карбамид, а затем – сернокислый кальций и суперфосфат. Эти удобрения позволят моркови получить необходимые питательные вещества для формирования крепких и здоровых корнеплодов.

Отметим, что несоблюдение правильного режима полива и подкормки в соответствии с потребностями растения может привести к появлению неправильной формы моркови.

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