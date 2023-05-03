На сейчас известно, что ночью украинским защитникам удалось сбить 21 из 26 «шахедов», пишет Politeka.net.

В Днепропетровской ОВА тем временем сообщили, что ночью защитники неба из воздушного командования "Восход" сбили над Днепропетровской 7 дронов.

Но один Shahed-136 все же достался цели. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар», - сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

К счастью, жители города не пострадали.

На месте еще работают спасатели. Последствия атаки еще уточняются.

Также о последствиях атаки рассказали в Черкасской ОВА:

"Тревожная ночь. Российская дрянь снова терроризировала Украину с воздуха. Но наши защитники дали достойный отпор. Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, уничтожен 21 ударный дрон «Shahed-136/131» противника.

Для Черкасской области эта тревога прошла без последствий. ПВО отрабатывало воздушные цели - отсюда звуки, которые кое-где было слышно".

Напомним, что также минувшей ночью под ударом вражеских дронов оказался Киев.

Также сообщалось, что появились фото жертв страшного ракетного удара – младшему ребенку не было и двух лет.

Кроме того, Politeka.net писала, что боец ​​ВСУ успел отснять уникальные кадры боя в Бахмуте.