На сейчас известно, что ночью украинским защитникам удалось сбить 21 из 26 «шахедов», пишет Politeka.net.
В Днепропетровской ОВА тем временем сообщили, что ночью защитники неба из воздушного командования "Восход" сбили над Днепропетровской 7 дронов.
Но один Shahed-136 все же достался цели. В Днепре повреждено админздание. Возник пожар», - сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
К счастью, жители города не пострадали.
На месте еще работают спасатели. Последствия атаки еще уточняются.
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Также о последствиях атаки рассказали в Черкасской ОВА:
"Тревожная ночь. Российская дрянь снова терроризировала Украину с воздуха. Но наши защитники дали достойный отпор. Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, уничтожен 21 ударный дрон «Shahed-136/131» противника.
Для Черкасской области эта тревога прошла без последствий. ПВО отрабатывало воздушные цели - отсюда звуки, которые кое-где было слышно".
Напомним, что также минувшей ночью под ударом вражеских дронов оказался Киев.
Также сообщалось, что появились фото жертв страшного ракетного удара – младшему ребенку не было и двух лет.
Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ успел отснять уникальные кадры боя в Бахмуте.