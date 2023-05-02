В Польше украинец попал в аварию , в которой погибла его 29-летняя жена.

Автомобиль украинской семьи врезался в дерево в 18:00 на дороге сообщением Мысловице-Катовице.

27-летний украинец был, вероятно, нетрезв, в какой-то момент он не справился с управлением собственного автомобиля, взлетел с дороги и на скорости врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия от травм погибла его пассажирка, 29-летняя жена.

В результате аварии пострадал также пятилетний ребенок, который вместе с отцом госпитализировали с ушибами в больницу.

"Несмотря на немедленные реанимационные мероприятия с участием польской медицинской авиации спасения, спасти женщину не удалось. В результате инцидента пятилетний ребенок и мужчина были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Польская прокуратура сообщила, что ребенок будет находиться под наблюдением врачей.

Главная комиссар полиции Мысловице проинформировала, что украинца, совершившего ДТП, задержали в день аварии.

Его ждет суд за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

На место аварии были направлены полиция, Государственная противопожарная служба, медико-спасательные бригады, авиационно-спасательная служба Польши. Прибыл на место аварии и местный прокурор.

Источник: Dziennik Zachodni.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ДТП известного украинского политика.

Кроме того, сообщалось, какое решение принял суд в отношении украинского актера Остапа Ступки, совершившего тяжелое ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.

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