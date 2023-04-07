Новая трагедия на дорогие украинской столице произошла на Берестейском проспекте, пишет Politeka.net со ссылкой на паблик «Киев сейчас» .
По предварительной информации, водитель ВАЗа не останавливался по требованию полиции и начал убегать.
Недалеко от метро Святошино, ВАЗ на бешеной скорости влетел в автомобиль BMW, стоявший перед блок-постом.
От удара иномарку отбросило в сторону, а Жигули, судя по опубликованным фото, превратилось в металлолом.
В результате столкновения водитель ВАЗа погиб мгновенно.
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Все детали смертельного ДТП устанавливаются следователями.
Добавим, что еще одна авария произошла в Дарницком районе Киева – там нетрезвый водитель, сев за руль, въехал в забор, после чего авто вспыхнуло.
«Полицейские на месте выяснили, что 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в забор частного дома. От удара автомобиль вспыхнул, однако ставшие очевидцами местные жители самостоятельно погасили пламя еще до приезда спасателей», - рассказали в полиции, добавив, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Инспекторы заметили у виновника происшествия признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал результат – 0,94 промилле.
Напомним, ранее стало известно о гибели в ДТП известного украинского политика.
Кроме того, сообщалось, какое решение принял суд в отношении украинского актера Остапа Ступки, совершившего тяжелое ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.
Также Politeka.net писала, что украинцы ошеломлены ДТП с Остапом Ступкой.