Новая трагедия на дорогие украинской столице произошла на Берестейском проспекте, пишет Politeka.net со ссылкой на паблик «Киев сейчас» .

По предварительной информации, водитель ВАЗа не останавливался по требованию полиции и начал убегать.

Недалеко от метро Святошино, ВАЗ на бешеной скорости влетел в автомобиль BMW, стоявший перед блок-постом.

От удара иномарку отбросило в сторону, а Жигули, судя по опубликованным фото, превратилось в металлолом.

В результате столкновения водитель ВАЗа погиб мгновенно.

Все детали смертельного ДТП устанавливаются следователями.

Добавим, что еще одна авария произошла в Дарницком районе Киева – там нетрезвый водитель, сев за руль, въехал в забор, после чего авто вспыхнуло.

«Полицейские на месте выяснили, что 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в забор частного дома. От удара автомобиль вспыхнул, однако ставшие очевидцами местные жители самостоятельно погасили пламя еще до приезда спасателей», - рассказали в полиции, добавив, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Инспекторы заметили у виновника происшествия признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал результат – 0,94 промилле.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ДТП известного украинского политика.

Кроме того, сообщалось, какое решение принял суд в отношении украинского актера Остапа Ступки, совершившего тяжелое ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.

Также Politeka.net писала, что украинцы ошеломлены ДТП с Остапом Ступкой.