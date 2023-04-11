Один из микроавтобусов перевозил украинцев, об этом сообщает myslowice.naszemiasto.pl.
Авария случилась в ночь на 11 апреля - посреди трассы столкнулись микроавтобуса, в одном были украинцы.
Сообщается, что двоих мужчин из Украины госпитализировали в больницу с разными травмами.
В полиции рассказали, что причиной аварии стал туман, водитель не смог подобрать скорость исходя из дорожных условий.
Один из микроавтобусов въехал в заднюю часть другого.
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В пресс-службе полиции добавили, что к аварии могло привести и то, что по этому участку дороги было сложно двигаться из-за ремонта.
Причины аварии в Польше выясняют правоохранители.
Кроме того, недавно в Молдове перевернулся ехавший в Киев автобус.
В салоне автобуса Кишинев-Киев находился 21 пассажир, девять пассажиров были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Правоохранители установили, что водитель автобуса не справился с управлением, врезался в дерево, а затем съехал в кювет.
"Девять иностранных граждан доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорилось в сообщении молдовского издания со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции Молдовы.
Напомним, ранее стало известно о гибели в ДТП известного украинского политика.
Кроме того, сообщалось, какое решение принял суд в отношении украинского актера Остапа Ступки, совершившего тяжелое ДТП, находясь в нетрезвом состоянии.
Также Politeka.net писала о новой трагедии на дороге украинской столицы, которая произошла на Берестейском проспекте.