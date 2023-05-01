США передали Украине радиационные датчики, которые могут зафиксировать всплеск радиации при применении ядерного оружия россией. Журналист Игорь Яковенко прокомментировал это новость в интервью Politeka Online.

Журналист отметил, что фактической красной кнопки в россии не существует и даже чемоданчика. У оккупантов есть 12-е управление управления Минобороны, которое контролирует за ядерным оружием. При этом решение принимает президент оккупантов, но реализовывают его желание целый ряд офицеров и генералов. Это специальная защита от идиотов, чтобы не использовать ядерное оружие случайно. Ведь уже было такое, когда срабатывал ложный сигнал и нужно было запускать ракеты, но ничего не произошло из-за такой защиты.

"Я уверен в том, что этот механизм защиты от дурака включает в себя и механизм защиты от конкретного дурака, который находится во главе государства. Потому что действительно возможно, что человек, который является главнокомандующим в какой-то момент может заболеть, сойти с ума и благодаря этому возникает ядерная война, которая приведет к уничтожению значительной части человечества. Я думаю, что в таких случаях существует какие-то сдерживающие механизмы", - сказал Яковенко, предполагая, что ядерного удара не будет.

Напомним, украинцы просят помочь в поиске пропавшего защитника, фото

Также Politeka писала, что Украина может вернуть себе ядерный статус

А еще Politeka сообщала, что Путина унизили в Москве во время церемонии, видео



