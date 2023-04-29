Военные рф не могут ни сбить, ни обнаружить украинские беспилотники на своей территории.

Украинские БПЛА летают уже практически по всей территории российской федерации.

Как сообщил в эфире "Радио НВ" журналист-международник Иван Яковина, БПЛА активно разлетались в Подмосковье и в самой Москве.

"Вчера над Серпухово видели большой беспилотник , это примерно 100км к югу Москвы, и над другими населёнными пунктами, в Калуге что-то летало, до этого дрон со взрывчаткой упал у Индустриального парка Руднево - где, кстати, путин проводил совещание по беспилотникам. Это напугало его охрану, поскольку ясно, что кто-то слил информацию о передвижении путина тем людям, которые запустили в этот парк БПЛА со взрывчаткой. Еще один беспилотник упал недалеко от главного штаба военно-космических сил россии в городе Балашиха, возле аэропорта был неопознанный БПЛА, вчера заметили возле аэропорта Внуково - даже на время заблокировал его работу. Сегодня около Домодедово, пилоты начали замечать вокруг себя летающие не небольшой высоте беспилотники", - говорит Яковина.

По его словам, среди военных в рф начинается настоящая паника.

"Это доводит до белого каления и до настоящего безумия начальство воздушной обороны московского округа, поскольку новостей о сбитых именно беспилотниках мы не видим. Очевидно, что рос военные не могут толком обнаружить все то, что летит и кружит сейчас в Подмосковье, неподалеку от Москвы", - резюмировал журналист.

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