Российские оккупанты начали отбирать катера у гражданских рыбаков.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы эту тенденцию начали видеть недели три назад, когда гауляйтер Сальдо официально об этом объявил и тогда они начали собирать все лодки в Геническе и Геническом районе. Чуть позже мы увидели, что такая тенденция началсь и на левобережье Днепра и вот со вчерашнего дня они начали это делать на азовском побережье, но уже с другой стороны.

После того, как они отбирают плавсредства, они переправляют их через временно оккупированный Мелитополь в сторону Геническа. По всей видимости готовят для себя еще один резервный вариант для эвакуации. Они себе "нарисовали", что в Крыму им будет каким-то образом спокойнее и если-что на лодках могли бы уходить.

Что интересно, буквально вчера в очередной раз они помененяли гауляйтера в Кирилловке - Андрей Назаренко, который привлекался к суду за изнасилование. Соответственно что-то идет не так, поэтому меняются гауляйтеры и готовятся долки.

Но на данный момент признаков, что они готовятся к бегству, нет. Но есть признаки именно к подготовке к эвакуации", - говорит Иван Федоров.

Напомним, Оккупанты попали в ловушку ВСУ под Авдеевкой: "Все это выступление российских войск...".

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