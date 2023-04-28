После паузы продолжительностью 51 день, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в КМВА.

«По уточняемой информации обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА», - говорится в сообщении.

Тип дронов сейчас еще устанавливается.

Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

Пока жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксированы.

Добавим, в настоящее время в результате ракетной атаки по Умани известно о 5 пострадавших.

В Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи для пострадавших.

На кадрах с места трагедии можно увидеть, что в результате удара упал целый подъезд.