Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в КМВА.
«По уточняемой информации обстрел был произведен из самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА», - говорится в сообщении.
Тип дронов сейчас еще устанавливается.
Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.
Пока жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксированы.
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Добавим, в настоящее время в результате ракетной атаки по Умани известно о 5 пострадавших.
В Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи для пострадавших.
На кадрах с места трагедии можно увидеть, что в результате удара упал целый подъезд.