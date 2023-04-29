Вражеская армия сбросила авиабомбы на дома мирных жителей в Украине.

За сутки враг применял в пограничных Черниговской и Сумской области управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ракеты с вертолета.

Оперативное командование "Север" сообщает , что с 21:00 28 апреля до 08:00 29 апреля российские войска обстреляли приграничья Черниговской и Сумской области еще одиннадцать раз.

"В 21:15 зафиксирован 1 приход, вероятно КАБ сброшена с самолета, по н.п. Семеновка. В результате попадания авиабомбы повреждены 6 домов. Трое гражданских жителей ранены", - говорится в сообщении.

Глава Черниговской областной военной администрации Валерий Чаус добавил , что поздно вечером россияне сбросили управляемую ФАБ-500 на дома мирных людей в Семеновке - ранены трое мирных жителей маленького города, повреждены шесть домов, на месте попаданий возникли пожары.

"Черниговский район и Корюковский районы: Ночью вражеский обстрел в направлении Сеньковки и Хреновки. Все раненые (3 взрослых и ребенок, травмы средней тяжести) доставлены в местную больницу, оказана необходимая помощь", - пишет Валерий Чаус .

В результате вражеского обстрела села Тимоновичи погиб мирный житель, ранен подросток, повреждены 3 дома, вспыхнули пожары.

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