Киберполиция разоблачила злоумышленника в Днепре - мужчина присвоил более 2,5 млн гривен военнослужащих

Как сообщает Национальная полиция, 32-летний житель Днепра осуществлял перевыпуск SIM-карт, принадлежащих находящимся в плену военнослужащим, погибли или исчезли.

Когда злоумышленник получал доступ к финансовым номерам – заходил в онлайн-банкинг и присваивал деньги на свои счета.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск - были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и ноутбуки.

К проведению обысков также привлекли спецподразделение "ТОР" патрульной полиции Днепропетровщины.

Было установлено, что злоумышленник скомпрометировал около двух десятков военных финансовых номеров.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Известно, что следственные действия продолжаются.

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