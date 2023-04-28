Киберполиция разоблачила злоумышленника в Днепре - мужчина присвоил более 2,5 млн гривен военнослужащих
Как сообщает Национальная полиция, 32-летний житель Днепра осуществлял перевыпуск SIM-карт, принадлежащих находящимся в плену военнослужащим, погибли или исчезли.
Когда злоумышленник получал доступ к финансовым номерам – заходил в онлайн-банкинг и присваивал деньги на свои счета.
По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск - были изъяты банковские карты, мобильные телефоны и ноутбуки.
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К проведению обысков также привлекли спецподразделение "ТОР" патрульной полиции Днепропетровщины.
Было установлено, что злоумышленник скомпрометировал около двух десятков военных финансовых номеров.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Известно, что следственные действия продолжаются.
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