В селе Бридок Черновицкой области на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи в адрес поклонников Московского патриархата.

Об этом сообщает местное издание "molbuk.ua".

"Сколько еще украинцев должны убить, чтобы вы перестали сюда ходить?", "Да простит Бог за вас грешных", "За Украину" - написано на стене.

В селе в Свято-Дмитровской церкви ПЦУ решили перейти в украинскую церковь еще в начале 90-х годов - большинство местных ходит к ней.

Однако почти 25 семей ходят в церковь УПЦ МП, она находится в бывшем помещении магазина.

Разрисованные стены церкви УПЦ в селе люди увидели на Пасху в 4.30, когда шли на Пасхальную службу.

Представители УПЦ из-за инцидента вызвали полицию. Пока лица, очки разрисовали стены церкви - не установлены.

Ранее сообщалось, что церковь сгорела в районе Вышгорода Киевской области.

13 апреля в 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матрены в с. Гута Межигорская Петровской объединенной территориальной общины. По прибытию спасатели установили, что горит помещение религиозного здания по всей площади.

Отметим, что церковь принадлежала УПЦ МП.

Готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другое имущество.

Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.

Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.