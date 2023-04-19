В селе Бридок Черновицкой области на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи в адрес поклонников Московского патриархата.
Об этом сообщает местное издание "molbuk.ua".
"Сколько еще украинцев должны убить, чтобы вы перестали сюда ходить?", "Да простит Бог за вас грешных", "За Украину" - написано на стене.
В селе в Свято-Дмитровской церкви ПЦУ решили перейти в украинскую церковь еще в начале 90-х годов - большинство местных ходит к ней.
Однако почти 25 семей ходят в церковь УПЦ МП, она находится в бывшем помещении магазина.
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Разрисованные стены церкви УПЦ в селе люди увидели на Пасху в 4.30, когда шли на Пасхальную службу.
Представители УПЦ из-за инцидента вызвали полицию. Пока лица, очки разрисовали стены церкви - не установлены.
Ранее сообщалось, что церковь сгорела в районе Вышгорода Киевской области.
13 апреля в 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании церкви Святой Матрены в с. Гута Межигорская Петровской объединенной территориальной общины. По прибытию спасатели установили, что горит помещение религиозного здания по всей площади.
Отметим, что церковь принадлежала УПЦ МП.
Готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другое имущество.
Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.
Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.