Злоумышленником оказался 48-летний послушник УПЦ МП Почаевской Успенской лавры.

Служба безопасности поймала представителя УПЦ (МП), публично оправдывающего вооруженную агрессию россии и военные преступления оккупантов.

Как сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины, фигурант дела использовал профили в запрещенных в Украине российских социальных сетях, через которые активно распространял нарративы пропаганды россии.

Также, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство россии и пытался дискредитировать украинских защитников.

СБУ сообщила о подозрении послушнику УПЦ Московского патриархата, оправдывающему российскую агрессию.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) и статья 111-1 (коллаборационная деятельность).



Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств и действий представителя УПЦ (МП).

Добавим, что на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи, фото: "Сколько еще у украинцев есть..."

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