Россияне продолжают превращать в пепел квартиры и жилые дома мирных украинцев.

Оккупанты снова атаковали жилой квартал Херсона, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

«Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, травмы несовместимые с жизнью получил 42-летний мужчина», – сообщили в ОВА.

Кроме того, враг еще раз ударил по Кизомису Белозерской общины – на село сбросили пять управляемых авиабомб.

Пока информация о разрушениях и пострадавших уточняется, на месте атаки работают спасательные службы.

Добавим, ранее Прокудин сообщил, что за минувшие сутки противник совершил – 65 обстрелов, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг за минувшие сутки обстрелял 10 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, по территории электрической подстанции Бериславского района, административные здания населенного пункта Станиславской сельской общины.

Напомним, что утром 25 апреля оккупанты также атаковали Кизомис управляемыми авиабомбами. В результате удара были повреждены одиннадцать жилых домов, из которых два - разрушены до основания, а также церковь, два магазина, гаражи и автомобиль.

"Последствия удара – повреждены одиннадцать жилых домов, из которых два – разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль. Предварительно, без пострадавших. В населенном пункте исчез свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь", – сообщал Прокудин 25 апреля.

Поселок Кизомис расположен на берегу Днепровского лимана и озера Дедово, в 14 км к юго-западу от районного центра и в 21 км от железнодорожной станции Херсон.

Также сообщалось, что россияне все чаще атакуют авиабомбами.

Кроме того, Politeka.net писала, что минувшей ночью россияне ударили по Николаеву ракетами "Калибр".