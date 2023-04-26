Так, очередной удар пережила Херсонщина, пишет Politeka.net.
Управляемые авиабомбы россияне сбросили на Кизомыс Белозерской общины.
Согласно данным Генштаба ВСУ, в результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс повреждены более 10 жилых домов мирных граждан, два полностью разрушены.
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Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.
Ранее страшные последствия бомбардировки показал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, в населенном пункте исчез свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь.
Херсонская областная прокуратура сообщает, что по фактам нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.
«Животные»,
«Нелюди»,
"Ужас!",
«Умеют только разрушать, убивать, уничтожать. Не боятся кары Божьей, изверги» , - комментируют пользователи соцсетей новую атаку со стороны захватчиков.
Добавим, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты из ЗРК С-300 – по центру мирного города Купянск Харьковской области.
Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.
Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.
Напомним, в Херсоне в результате обстра сын погиб на глазах у отца.
Также сообщалось, что людей спасали из-под завалов в результате страшной атаки на центр Купянска.