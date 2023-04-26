Российская федерация, невзирая на значительные потери, не отказывается от планов оккупировать территории Украины, атаки на мирные города не прекращаются.

Так, очередной удар пережила Херсонщина, пишет Politeka.net.

Управляемые авиабомбы россияне сбросили на Кизомыс Белозерской общины.

Согласно данным Генштаба ВСУ, в результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населенному пункту Кизомыс повреждены более 10 жилых домов мирных граждан, два полностью разрушены.

Также разрушения потерпели местная церковь и другая гражданская инфраструктура.

Ранее страшные последствия бомбардировки показал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, в населенном пункте исчез свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь.

Херсонская областная прокуратура сообщает, что по фактам нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.

«Животные»,

«Нелюди»,

"Ужас!",

«Умеют только разрушать, убивать, уничтожать. Не боятся кары Божьей, изверги» , - комментируют пользователи соцсетей новую атаку со стороны захватчиков.

Добавим, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты из ЗРК С-300 – по центру мирного города Купянск Харьковской области.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Напомним, в Херсоне в результате обстра сын погиб на глазах у отца.

Также сообщалось, что людей спасали из-под завалов в результате страшной атаки на центр Купянска.