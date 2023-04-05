Об этом сообщил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, отвечая на вопрос, зачем оккупанты все чаще обстреливают Херсонщину управляемыми бомбами – ведь речи о том, что они готовятся к наступлению на этом направлении не идет.

«Использование боеприпасов этого типа на том или ином направлении может оговариваться не только потребностями гипотетического собственного наступления. По всей вероятности, они ими бьют с какой-то другой целью... например, сорвать подготовку наступления противника (т.е. СОУ), уничтожить какие-то важные цели (объекты), имеющие для противника важное значение и т.д», - пояснил Машовец.

Также эксперт подчеркнул, что если непонятен смысл применения такого рода боеприпасов противником на том или ином участке, это вовсе не означает, что он отсутствует в реальности.

Таким образом, пояснил Машовец, противник пытается добиться неких целей, и в этом контексте важно обратить внимание, по каким конкретно целям они пытаются попасть.

Напомним, российская армия возобновила удары авиационными бомбами, атаковав предприятие на Херсонщине.

«В результате ударов управляемыми авиационными бомбами значительно повреждена территория завода, административные здания, городской стадион, в домах местных выбиты окна и двери. В с. Кизомыс из-за обстрела из вражеской авиации повреждено по меньшей мере десять домов местных жителей», - сообщали в полиции Херсонщины.

Добавим, оккупанты применяют до 20 управляемых авиабомб в сутки.

Такие данные озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона

"Противник применяет планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров (до 70 км) - до 20 бомб в день по всей линии разграничения. Запускают с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую реагировать пока нечем", - говорил он.

Также сообщалось, что оккупанты сбросили авиабомбы на Черниговщину.

Напомним, ранее эксперт предупредил, что новый страшный удар ракетами оккупанты могут нанести по Киевской области.

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал, что прямо сейчас происходит в Бахмуте.

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